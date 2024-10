Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature più basse. Sono queste le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare relative alla giornata di Pasquetta in Sardegna. La situazione meteo sarà in netto miglioramento rispetto alla giornata di Pasqua in gran parte dell'Isola.

Qualche nuvola ci sarà temporaneamente nelle zone costiere settentrionali e in serata nel Campidano e nel Golfo di Cagliari. Le temperature saranno più basse con massime che in media potranno raggiungere i 15-16 gradi.

I venti saranno sostenuti soprattutto nelle coste orientali nella prima parte della giornata e potranno raggiungere i 35-40 chilometri orari. Nel tardo pomeriggio anche il vento calerà di intensità. Quanto ai mari saranno agitati quelli dei bacini orientali.