“In Sardegna, come in Italia, noi ci proponiamo con un programma di rottura rispetto al passato: il centrodestra ha ridotto l'odiosa Irap del 70 per cento e persegue l'obiettivo di una "Zona Franca" che è la manifestazione più limpida del nostro "credo" politico: ridurre le tasse consente di aumentarei consumi. permette alle imprese di cresceree di creare lavoro.

Parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi pronunciate a Cagliari nel corso della sua visita per sostenere la ricandidatura di Ugo Cappellacci come presidente della Regione. Continuando a parlare di Zona Franca, il Cavaliere ha detto: "Con lui la Sardegna diventerà Zona Franca".

Berlusconi è arrivato a Cagliari poco prima dell'una e dal palco ha affrontato i temi che più in questo momento affliggono la Sardegna. Oltre della Zona Franca, ha trattato il discorso sulla disoccupazione affermando che "la prima indipendenza da costruire è la possibilità per ogni sardo di poter lavorare, acquistare una casa, mettere su famiglia a pari condizioni rispetto agli altri concittadini italiani. Questo, come sardo adottivo, è l'obiettivo che più mi sembra prioritario".

Altra questione affrontata dal leader di Forza Italia è "la nuova continuità aerea con la tariffa unica, voluta dalla Giunta Cappellacci. Aumenterà sensibilmente, come già risulta dai primi dati, il numero dei visitatori. Sarà un incentivo a incrementare le presenze dei turisti con ricadute molto positive per le imprese.”