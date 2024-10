“In qualità di Presidente di Penelope Sardegna Onlus e di vice Presidente del centro anti violenza Luna e Sole Onlus, in occasione della Ricorrenza delle Sante Palme, mi sono permesso di porgerVi un piccolo dono facendo intrecciare le palme da una nostra concittadina che abbiamo inteso aiutare. Il simbolo è solo per dirVi Grazie per il grande impegno e l’abnegazione che state offrendo alla popolazione in questo terribile momento: siete dei veri Angeli Custodi. Le Palme quest’anno potranno essere benedette in diretta Tv domenica mattina. Un virtuale abbraccio a Voi tutti”.

E’ stato così che l’avvocato Gianfranco Piscitelli, nella sua duplice veste di Presidente di Penelope Sardegna O.n.l.u.s. e vice Presidente del Centro Antiviolenza Luna & Sole O.n.l.u.s., ha pensato di commissionare ad una di queste artigiane, delle palme intrecciate per donarle questa mattina, accompagnato dalla vice Presidente di Penelope Sardegna dr.ssa Emanuela Piredda, nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie, quale ringraziamento per ciò che stanno facendo per tutti noi a: Guardia di Finanza a mani del cappellano don Mario Piga – Polizia di Stato a mani della Vice Questore dr.ssa Veronica Madau, portavoce stampa della Questura di Cagliari – Carabinieri Nucleo Radiomobile Cagliari a mani del comandante M.llo Marco Sardo – Comando Vigili Urbani Cagliari – Ospedale Santissima Trinità, Direzione Sanitaria, a mani della dr.ssa Mulè Maria Bonaria e Pronto Soccorso a mani del Direttore dr. Giorgio Pia – al Reparto di Ematologia dell’Ospedale Oncologico a mani di Barbara Testa.

“ La Palma è un simbolo di Pace ed Amore e questa pandemia – rammenta Gianfranco Piscitelli - ci sta insegnando che bisogna essere in pace dapprima con noi stessi e poi con tutti gli altri e poi, quale miglior modo di ringraziare tutti questi Angeli che ci stanno donando amore incondizionato con totale abnegazione e mettendo in pericolo la propria stessa vita per gli altri. Anche Penelope e Luna & Sole fanno tanto per gli altri ed il bene che ci vogliono tutti ci compensa. Terremo una palma anche per noi”.

Quest’anno le celebrazioni e Riti Pasquali potranno essere seguiti solo in Tv ed infatti, chi riesce a procurarsi un rametto di ulivo lo farà benedire in diretta Rai la mattina di domenica. Queste restrizioni hanno messo in difficoltà chi stava già preparando le artistiche palme intrecciate da vendere davanti alle chiese come ogni anno.