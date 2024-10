Vini e piatti tipici della Barbagia presenti nelle opere del Premio Nobel Grazia Deledda, saranno i protagonisti domani, alle 18, nel corso Garibaldi a Nuoro, durante l'iniziativa "Percorsi di vini" promossa dalla Coldiretti.

Quattordici cantine e tre agriturismo riproporranno il vino di Canne al Vento, la ricotta e abbathu di Marianna Sirca, il formaggio fresco di pecora arrostito con miele dell'Assassino degli alberi, sa sartizza dal Ferro e fuoco; il pane de L'edera, il pane carasatu e il caffè e bistoccu da Elias Portolu e il porcheddu arrostu di Anime oneste.

"A 80 anni dalla morte e a 90 dall'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura, celebriamo a modo nostro la scrittrice sarda per antonomasia - spiega il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra -. La Deledda è una figura che nelle sue opere ha sempre dato grande spazio al mondo rurale, portando nel mondo attraverso le sue opere il nostro territorio, la nostra identità e il nostro prezioso patrimonio agroalimentare". Partecipano all'iniziativa, oltre alla Coldiretti, Campagna amica e Coldiretti giovani impresa, in collaborazione con il centro commerciale naturale di Nuoro, la biblioteca Satta, l'Istituto superiore regionale etnografico (Isre) e il Comune di Nuoro.

"Attraverso il connubio cibo-cultura - dice il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Simone Cualbu - sarà esaltato il mangiar sano ed il vivere semplice del popolo sardo. Una manifestazione che stiamo realizzando grazie alla collaborazione di tanti giovani e di diversi enti orgogliosi di poter ricordare la scrittrice e promuovere il cibo locale".