Le navi scuola a vela Orsa Maggiore, Capricia, Stella Polare e Caroly della Marina Militare, sosteranno alla Marina di Alghero dall’1 al 5 Settembre, come quarta ed ultima tappa della seconda fase della Campagna d’istruzione 2016.

Il Gruppo delle navi a vela si prefigge l’obiettivo primario di contribuire alla formazione dei futuri ufficiali della Marina Militare.

Attualmente sono presenti a bordo gli Allievi dei Corpi Tecnici del 2°anno dell’Accademia Navale di Livorno che insieme agli equipaggi fissi di bordo hanno partecipato ad una serie di regate nelle acque antistanti Port Mahon (Minorca).

Nave Orsa Maggiore, la più grande di tutte con i suoi 28,3 mt e sede del Comando del Gruppo Navi Scuola del capitano di fregata Marco Paolo Montella, è una costruzione italiana del 1994, realizzata presso i cantieri Tencara di Venezia.

Nave Stella Polare, anch’essa progettata e realizzata appositamente per la Marina Militare, è in servizio dal 1965, mentre Nave Caroly (1943) e Nave Capricia (1963) sono barche armatoriali donate alla Marina Militare rispettivamente dalla famiglia Preve e dalla famiglia Agnelli.

Le quattro Unità, oltre che in attività di addestramento a favore degli Allievi degli Istituti di formazione della Marina Militare, sono impiegate in attività di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, in attività per la diffusione dell'educazione marinara volta al rispetto e alla valorizzazione del mare e partecipano alle regate di vele d'epoca dei Circuiti AIVE (Associazione Italiana Vele d'Epoca) ed esteri.

Un’attività all’insegna della formazione e della trasmissione delle tradizioni della Marina Militare per i giovani Allievi, nonché un’occasione per la cittadinanza di salire a bordo.

Tutti coloro che lo desiderano potranno visitare le navi scuola a vela da venerdì 2 a domenica 4 settembre, dalle 14:30 alle 19:00.