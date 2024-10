Le Magie del labirinto è il prossimo e imminente progetto messo a punto dall’Associazione “Zente in faina” in collaborazione con il Comune di Benetutti e la Comunità Montana del Goceano. Il 26 e 27 ottobre il borgo del Goceano aprirà le sue porte dell’ospitalità per l’attesissimo appuntamento che ha lo scopo di valorizzare le proprie risorse e promuovere la propria identità culturale.

Arte, cultura, tradizioni, saperi e sapori è il connubio ideato dall’Associazione “Zente in faina”, nata nel 2018 con il proposito di potenziare la conoscenza del territorio e le produzioni locali. Un labirinto come simbolo del viaggio che condurrà i visitatori nella magia di un percorso fra le domos, atto a mettere in vetrina la moltitudine di peculiarità che il paese offre. Tutto si lega con la memoria del labirinto a spirale di Luzzanas, da cui la manifestazione prende il nome, inciso sulla parete della domus de janas omonima, unico del suo genere in Sardegna.

Non solo impegnati in un percorso di qualità, custode di una memoria tramandata negli anni, gli organizzatori rivolgono la loro attenzione a uno dei temi più sentiti e attuali, come la violenza contro le donne. Nella due giorni infatti, la giornata di sabato 26 ottobre sarà interamente dedicata alle donne, con le presentazioni dei libri “Le ragazze son partite” di Giacomo Mameli e “Sa poesia de sas fèminas” di Pedra Tzilla, e ancora la grande sfilata dei gruppi folk femminili “Sas Comares de Santu Juanne” di Benetutti, “Ampsicora” di Cuglieri, “Sas Ballarjanas” di Oniferi, “Sas Maestralinas” di Thiesi, “La Caletta” di Siniscola, “Is Campidanesas”, dal gruppo musicale “Su Cunzertu Antigu” e dal coro polifonico femminile "Don Michele Satta"di Benetutti. Simboli silenti sul tema, saranno presenti in ogni domos.

Nella giornata del 27 ottobre, invece, saranno rievocati la preparazione e i festeggiamenti legati al rito del matrimonio in abito tradizionale benetuttese, con la partecipazione del coro polifonico maschile “Sos Cantores de Benetutti e del “Coro Lachesos” di Mores. Seguirà la sfilata animata dall’Associazione “ Sos Tumbarinos” di Gavoi, dai Romani dell’ Associazione “Ad Signa Milites” di Sassari e dai Sardi Pelliti dell‘ Associazione “I Cavalieri dell’Antica Locanda” di Cagliari.

Ancora, previste visite guidate nei maggiori punti di interesse di Benetutti, sia nella zona termale de su "Anzu", con le salutari acque salsobromoiodiche, sia nei vari siti archeologici e nelle chiese del centro storico del paese.

Un’altra perla della kermesse sarà la degustazione del vino "arvisionadu", per opera della Confraternita dell'Arvisionadu di Benetutti.

Mostre, dimostrazionidegli antichi mestieri, canti, balli, rievocazioni storiche sono gli ingredienti delle Magie del Labirinto. Sono un’occasione per scoprire la bellezza che l’Associazione “Zente in faina”, promuove con l’organizzazione dell’evento.

“Le numerose presenze registrate nella precedente edizione, sono state l’imput per favorire il ripetersi della manifestazione – ci raccontano gli organizzatori – l’idea è nata per dare impulso alle varie tipicità di Benetutti, e alle grandi potenzialità che esso offre, con l’auspicio di costruire un’iniziativa importante per il nostro territorio, capace di attrarre piacevolmente il pubblico”.

Ecco il programma:

LE MAGIE DEL LABIRINTO 2019

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Ore 17:30 Inaugurazione della manifestazione presso la Piazza S. Croce.

Ore 18:00 - 21:00 Visita di tutte le Domos da parte della commissione organizzatrice.

SABATO 26 OTTOBRE 2019

Ore 10:00 Apertura delle Domos, delle mostre e delle esposizioni.

All’interno del percorso sarà possibile assistere alle numerose dimostrazioni degli antichi mestieri.

Dalle ore 09:30 IL FILO DELLA STORIA

Inizio delle visite guidate gestite dall' Associazione Visit Goceano con la possibilità di visitare:

- La Domus de Janas di Luzzanas con al suo interno l’incisione del Labirinto;

- L’area termale de “Su Anzu” e la chiesa romanica di San Saturnino;

Informazioni e prenotazioni presso l’Infopoint situato in Piazza S. Francesco.

Saranno aperte al pubblico: la chiesa parrocchiale di Sant'Elena Imperatrice con il cinquecentesco retablo di Sant’Elena del Maestro di Ozieri, la chiesa di Santa Croce, la chiesa di Santa Rosalia e la chiesa di San Salvatore.

Ore 10:00 - 22:00 IL FILO DELLA MELODIA

Si esibirà all’interno del percorso itinerante il coro polifonico femminile “Don Michele Satta” di Benetutti.

Ore 12:00 - 14:00 Vestizione dell’abito tradizionale femminile benetuttese a cura dell’Associazione “Zente in Faina”.

Ore 15:00 - 16:45 Presentazione dei libri “Le ragazze son partite” di Giacomo Mameli e “Sa poesia de sas fèminas” di Pedra Tzilla, con letture a cura di Carmela Arghittu, presso la piazzetta di via S. Satta.

Ore 16:30 Sfilata all'interno del percorso dei gruppi folk femminili “Sas Comares de Santu Juanne” di Benetutti, “Ampsicora” di Cuglieri, “Sas Ballarjanas” di Oniferi, “Sas Maestralinas” di Thiesi, “La Caletta” di Siniscola, “Is Campidanesas”, e del gruppo musicale “Su Cunzertu Antigu”.

Ore 21:00 Balli nella piazza del Comune con i gruppi folk femminili:“Ampsicora” di Cuglieri, “Sas Ballarjanas” di Oniferi, “Sas Maestralinas” di Thiesi, “La Caletta” di Siniscola e “Is Campidanesas”.

Seguiranno i balli in piazza per tutti, con il fisarmonicista Francesco Virde.

Ore 22:00 - 00:00 Chiusura Domos e punti di ristoro.

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Ore 10:00 Apertura delle Domos, delle mostre e delle esposizioni.

All’interno del percorso sarà possibile assistere alle numerose dimostrazioni degli antichi mestieri.

Dalle ore 09:30 IL FILO DELLA STORIA

Inizio delle visite guidate gestite dall' Associazione Visit Goceano con la possibilità di visitare:

- La Domus de Janas di Luzzanas con al suo interno l’incisione del Labirinto;

- L’area termale de “Su Anzu” e la chiesa romanica di San Saturnino;

Informazioni e prenotazioni presso l’Infopoint situato in Piazza S. Francesco.

Saranno aperte al pubblico: la chiesa parrocchiale di Sant'Elena Imperatrice con il cinquecentesco retablo di Sant’Elena del Maestro di Ozieri, la chiesa di Santa Croce, la chiesa di Santa Rosalia e la chiesa di San Salvatore.

Ore 10:00 - 22:00 IL FILO DELLA MEMORIA

Si esibiranno all’interno del percorso il gruppo musicale “Antigas Serenadas”, i cori polifonici maschili “Sos Cantores de Benetutti” e “Coro Lachesos” di Mores.

Ore 10:30 Rievocazione guidata, con partenza dal Corso Cocco Ortu, delle fasi più rappresentative della preparazione e dei festeggiamenti legati al rito del matrimonio in abito tradizionale benetuttese, con la partecipazione del coro polifonico maschile “Sos Cantores de Benetutti”.

Ore 10:00 - 12:00 Rievocazione storica di un reparto dell‘esercito romano realmente esistito in Sardegna, a cura dell’Associazione Ad Signa Milites, rivolto ad adulti e bambini, presso la piazza del Comune.

Verranno coinvolti i bambini in un addestramento militare con duelli e combattimenti e le bambine nella vestizione degli abiti romani, con trucchi e acconciature dell‘epoca.

Ore 12:00 - 14:00 Vestizione dell’abito tradizionale femminile benetuttese a cura dell’Associazione “Zente in Faina”.

Ore 15:00 Battaglia campale tra i Romani ( Ad Signa Milites ) e i Sardi Pelliti ( I Cavalieri dell’Antica Locanda) nella piazza Santa Rosalia.

Ore 16:00 Sfilata all’interno del percorso itinerante animata dai “Tumbarinos” di Gavoi, dai Romani dell’ Associazione Ad Signa Milites di Sassari e dai Sardi Pelliti dell‘ Associazione I Cavalieri dell’Antica Locanda di Cagliari.

Seguiranno i balli in piazza per tutti, con il fisarmonicista Francesco Virde.

Ore 21:00 Estrazione della pesca a premi.