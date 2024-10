Centinaia di persone appartenenti ad associazioni, tanti poliziotti in borghese, tantissimi cittadini, rappresentanti delle forze dell'ordine, autorità locali, riuniti in Questura per non dimenticare, in una fiaccolata, la memoria dei due poliziotti della Volante 2 di Trieste.

Le parole di don Eugenio Cocco, cappellano della Polizia hanno accompagnato insieme a quelle del Questore Pierluigi D'Angelo, dei bambini e di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine una folla commossa e silenziosa.



