Fermento a Villaputzu per l’avvistamento di Matteo Viviani, giornalista reporter del programma “Le iene” di Italia1.

A dare la notizia è Sardinia News. Sul sito si legge che l'inviato è stato visto nelle vicinanze dello studio del geometra Salvatore Atzori, probabilmente per via della vicenda giudiziaria che lo riguarda in prima persona.

Infatti, l’uomo nel 1999 coinvolse le giocatrici della squadra di calcio, da lui presenziata, in un progetto di società che sarebbe nato grazie a dei fondi pubblici.

Finanziamenti che, si legge sul sito Sardinia News, il geometra avrebbe ritirato senza dare vita al progetto, mettendo le giocatrici in situazione di debito con Equitalia, che richiede la restituzione dei soldi.