E’ andato in onda ieri il servizio de Le Iene, anticipato due settimane fa, in cui il giornalista Filippo Roma incontra la neosenatrice del Movimento 5 stelle Maria Vittoria Bogo Deledda, “in malattia per un anno e magicamente guarita subito dopo la sua candidatura”.

L’inviato della trasmissione in onda su Italia1, a seguito di una segnalazione, aveva fermato la grillina a Budoni il 21 marzo scorso, l’aveva attesa fuori dal Comune, dove ricopre il ruolo di dirigente dell’ufficio per i servizi sociali.

“Eravamo a Budoni, in Sardegna, per intervistare la senatrice. Il marito Gianni, a un certo punto, è intervenuto e ha aggredito il nostro cameraman, Fabrizio Arioli”, aveva racconto di Filippo Roma.

Nel servizio il giornalista chiede spiegazioni alla dirigente: "Eravamo andati dalla senatrice per un fatto che la riguarda e che ha del miracoloso".

