Un tour operator siciliano ha utilizzato un'immagine delle spettacolari Grotte del Bue Marino di Cala Gonone (Comune di Dorgali) per pubblicizzare l'omonimo sito delle Isole Eolie (Provincia di Messina).

Un'inaccettabile operazione di marketing che ha suscitato le veementi proteste dei sardi sul web. "Adesso basta" ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del Comune di Dorgali, Stefano Lavra "Non è la prima volta che succede, siamo stanchi".

Le Grotte del Bue Marino, che sono un vero e proprio patrimonio naturalistico della Sardegna, devono il loro nome all'appellativo in lingua sarda della foca monaca che fino agli ultimi decenni del secolo scorso era ancora presente in queste acque e si rifugiava all'interno della stessa grotta prima di scomparire dalla zona per l'eccessiva pressione antropica e il turismo sconsiderato.