Sarà il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari ad ospitare, dal 26 al 28 marzo, le “Giornate Europee del Bandoneon”, giunte alla seconda edizione.

In questi tre giorni il capoluogo sardo ospiterà alcuni prestigiosi docenti e artisti provenienti da tutto il mondo per questo importante progetto di scambio interculturale. Inoltre, Cagliari è l’unica città italiana in cui è possibile frequentare dei corsi dedicati a quersto strumento.

L’iniziativa, nata dal connubio tra le classi del Conservatorio du Grand Avignon e il Conservatorio cagliaritano, avrà un carattere seminaristico e vedrà la partecipazione degli stuidenti delle classi di Bandoneon, di Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Pianoforte, Flauto e Clarinetto, oltre che Parteciperà anche una delegazione di studenti del Conservatorio di Avignone guidata dalla tedesca Yvonne Hahnn, tra i più apprezzati docenti di Bandoneon.

Insieme alla delegazione francese ci saranno anche gli allievi della classe di Bandoneon del “Pierluigi da Palestrina”, tenuta dal Maestro Fabio Furia, e l’Ensemble SCISMA, orchestra da camera di allievi del Conservatorio di Cagliari composta da diversi elementi tra archi, fiati, pianoforte e percussioni.

Le lezioni saranno tenute da Victor Villena, già docente di Bandoneon nel Conservatorio Codarts di Rotterdam e insignito, quando ancora aveva 17 anni, del titolo di “bandoneonista rivelazione” da parte dell’Accademia internazionale di tango di Buenos Aires.