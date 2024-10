Anche la Sardegna celebra i 100 anni dell’Aeronautica militare e lo farà con le Frecce Tricolori. Una vera e propria esibizione che si svolgerà il prossimo 21 maggio probabilmente davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari.

È solo uno dei momenti previsti per celebrare il Centenario. In programma anche un Open day con una mostra statica dei velivoli e delle attrezzature dell'Aeronautica militare all'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) e una cerimonia con le autorità civili e militari dell'Isola.

Intanto oggi all'aeroporto militare che ospita il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo, dopo l'alzabandiera e alla presenza tra gli altri del governatore Chrisian Solinas, il generale di Brigata aerea Davide Marzinotto, Comandante dell'Aeronautica Militare in Sardegna e del Poligono Interforze di Perdasdefogu, ha spiegato che "viviamo un delicato momento storico di sfide di indubbia complessità che ci vede protagonisti di una profonda trasformazione tecnologica ed operativa, finalizzata a consolidare la rilevanza imprescindibile che lo strumento militare nazionale richiede", ricordando che la Sardegna "è strategica per la difesa e per le nostre forze armate".

E proprio all'aeroporto di Decimomannu sono in fase avanzata i lavori per l'International flight training school, una scuola di volo internazionale per l'addestramento dei 'top gun' italiani e stranieri. "L'Ifts è stata una scommessa e e oggi mi sento di dire che a brevissimo sarà completata e sarà di un respiro strategico per la lungimiranza della forza armata in piena sinergia con le istituzioni regionali - ha aggiunto il generale - nel territorio abbiamo portato tecnologie avanzatissime che ci permetteranno l'addestramento al volo". "Abbiamo intrapreso con la forza azzurra e con l'industria strategica nazionale importanti progetti per restituire investimenti in termini di innovazioni e ricerche che pongono l'Isola sullo scenario internazionale e fungono da attrattori per restituire benessere e valore sul territorio - ha spiegato Solinas - confidiamo di inaugurare la scuola per intero il prossimo maggio".