Le Frecce Tricolori tornano in Sardegna. Sabato 7 giugno nei cieli del Poetto sfreccerà nuovamente la pattuglia acrobatica nazionale. L'esibizione rientra nell'Air Show che dovrebbe vedere il coinvolgimento anche di altri velivoli come elicotteri normalmente utilizzati per il soccorso o delle forze di polizia, oppure in uso agli aero club.

Le Frecce Tricolori arriveranno in Sardegna il 6 giugno e faranno base all'aeroporto di Decimomannu. Nel tardo pomeriggio di sabato, come già accaduto nel 2011, sorvoleranno i cieli del Poetto, entusiasmando gli spettatori con le loro acrobazie, mentre in spiaggia sarà presente uno stand informativo dell'Aeronautica Militare in cui saranno distribuiti opuscoli.

Tre anni fa quasi 100 mila persone avevano assistito allo spettacolo. Lo scorso anno la pattuglia acrobatica nazionale si esibì invece a Tortolì.