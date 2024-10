Le Filippine osservano da vicino il territorio del Mandrolisai. Sabato 20 giugno, l’Ambasciatore filippino S.E. Domingo P. Nolasco e del Ministro Enrique Voltaire Pingol visiteranno il paese di Atzara.

A partire dalle ore 17 i rappresentati dello Stato insulare del sud-est asiatico, situato nell’oceano Pacifico, saranno accolti nella sala consiliare del Comune alla presenza dei sindaci del territorio, delle autorità locali e dei titolari delle aziende vitivinicole. E’ stata annunciata anche la presenza del sottosegretario ai Beni culturali Francesca Barracciu.

"Si tratta di un incontro istituzionale di fondamentale importanza - dice il sindaco di Atzara Alessandro Corona – che riguarderà soprattutto gli aspetti di sviluppo delle relazioni economiche tra le Filippine, il Mandrolisai e la Sardegna in generale".

In virtù dell’accordo con il quale il Parlamento Europeo ha incluso di recente la Repubblica delle Filippine nella lista dei Paesi autorizzati ad esportare prodotti a tariffa zero, infatti, si spera che per le attività d’eccellenza del territorio si possano aprire nuove frontiere di commercializzazione.

Inoltre, le Filippine rappresentano un importante mercato di riferimento per il vino prodotto nella regione Sardegna che per le sue caratteristiche organolettiche e per l’alto contenuto di polifenoli e antiossidanti è diventato un caso scientifico di rilevanza mondiale al quale è stata correlata la longevità, decisamente sopra la media, della popolazione residente.