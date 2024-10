Due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenute nella tarda mattinata a Orani, in località "Niu e crobu", dove si stava sviluppando un incendio. Le fiamme sono divampate in un capannone contenente circa 500 balle di fieno. Il rogo ha coinvolto tutte le scorte foraggere immagazzinate all'interno, coinvolgendo anche un furgone.

Nelle prime fasi dell'evento, nell'intento di contrastare le fiamme, uno dei proprietari è rimasto ustionato in diverse parti del corpo tanto che è stato necessario l’intervento del servizio di elisoccorso del 118 per il trasporto in ospedale.

I Vigili del fuoco sono riusciti a salvare un cavallo e un trattore agricolo, anch'essi all'interno della struttura interessata dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 20 con la messa in sicurezza di tutta l'area interessata.