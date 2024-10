Incendio di una cucina all'interno di un appartamento, i Vigili del Fuoco sul posto con due automezzi, fiamme spente area messa in sicurezza, messo in salvo un gattino.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina a causa di un incendio che si è sviluppato in una cucina al primo piano di una palazzina di via Bulgaria, a Quartu Sant'Elena.

Gli operatori VVF all'arrivo sul posto hanno provveduto ad intercettare il rogo che si è sviluppato dalla cucina completamente coinvolta, negli ambienti dell'abitazione è stato individuato un gattino portato all'esterno in zona sicura, sano e salvo, spente le fiamme gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'abitazione che al momento risultava invasa dal fumo nella maggior parte delle stanze.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno operato con un'Aps (autopompa serbatoio) e un'Abp (autobotte pompa) per un totale di due automezzi e sette operatori.

Nessuna persona coinvolta è rimasta ferita o coinvolta, le cause dell’episodio sono in fase di accertamento: probabilmente le fiamme sono partite da un problema elettrico di un microonde.