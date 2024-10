La situazione sul fronte incendi nell'Isola è molto delicata. La giornata di ieri ha visto i roghi divampare un po' ovunque, uomini e mezzi del Corpo forestale lavorano senza tregua per estinguere le minacce. Bonorva, Orgosolo, Sarule, Uri, Nurri, sono alcuni fra gli ultimi paesi "vittima" delle fiamme.

Proprio il vicesindaco di Nurri, Antonello Atzeni, si è lasciato andare a un duro sfogo sulla sua pagina Facebook, facendo trasparire rabbia, sconforto e delusione.

"Nurri continua a bruciare - ha scritto -. Continuo a non darmi una spiegazione a tanta e ingiustificata cattiveria. Perchè tanta violenza sulla natura e su tutti noi. Se ultimamente nutrivo alcune perplessità, ma molta stima e rispetto del servizio antincendio, oggi grazie ad un nutrito spiegamento di forze e mezzi si è riusciti a limitare i danni. Con la presenza di due elicotteri, superpuma, diverse squadre della protezione civile del territorio, di Forestas, un nutrito numero del Corpo forestale di Isili, squadra antincendio comunale di Nurri, hanno evitato che tanti vigneti andassero persi".

E ancora: "Chiudo la giornata con tanta rabbia e delusione. Stiamo superando ottimamente il Covid-19 dopo tanti sacrifici e non siamo in grado di sconfiggere il cancro degli incendi. Un invito - ha concluso -, un'esortazione a coloro i quali oggi trovano sfogo con gli incendi. Fermatevi e riflettete... che cosa lasciamo in eredità ai nostri figli?".