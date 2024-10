“Bisognerebbe ogni tanto fermarsi e riflettere su quanto sia meraviglioso il mare.

Vivere in Sardegna e vivere certe emozioni come questa non ha davvero prezzo. Un ringraziamento a Enrico Sulis per avermi girato queste immagini mozzafiato che devo assolutamente condividere con tutti Voi”.

Il video, postato sul profilo di Giulio Angioni, di Cagliari, diventa virale: le orate nuotano in cerca di cibo tra i bagnanti, mangiando dei pezzi di pane, un vero e proprio spettacolo della natura nel mare cristallino di Porto Giunco, a Villasimius. Ecco il video (la foto-simbolo di apertura è invece tratta da alltoursardinia.com)