“Un comune lunedì di dicembre, a Cagliari. Lui suona da solo, quasi inosservato. Pochissimi si soffermano ad ascoltare, solo qualche moneta da un euro nel suo cestino. Lui si gira, sorride timidamente, e ringrazia. Provo a fargli qualche domanda, ma preferisce rispondere con i tasti del suo pianoforte. Non ha uno spartito. Ricama note che conosce e che chissà quante altre volte ha suonato. Non avevo mai assistito a un simile spettacolo nella mia città. E bastava così poco, in fondo”. I

l post su Fb è di Simone Cavagnino, che commenta così le suggestive note di pianoforte suonato da un “misterioso” artista, direttamente dalla spiaggia del Poetto, nella fantastica giornata di sole davanti alla bellissima Sella del Diavolo come incantevole sfondo: inutile dire che il video sta diventando virale.

Ecco il video