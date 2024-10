Le dichiarazioni del Ministro della Difesa Mario Mauro, rilasciate in occasione della sua visita alle caserme della Sardegna, scatena l’ira dei sardi.

A chi chiede a gran voce l’acquisto di canadair al posto degli F35, Mauro risponde che si tratta di un “paragone improprio”.

“Quando parliamo di acquisto degli F35 - spiega il Ministro -, parliamo di operazioni che all'interno di un bilancio dello Stato hanno una loro ragione intrinseca".

"Se concettualmente tolgo un F35, posso fare un asilo, una scuola, un ospedale o acquistare un aereo antincendio. Il programma F35, però, è partito 20 anni fa”.

“Dovevano essere 150 ora siamo a 90. Con i 60 che sono stati tagliati quante scuole, quanti asili e quanti Canadair sono stai acquistati? Bisogna fare attenzione. Gli F35 – prosegue il Ministro Mauro - vengono acquistati perché 254 aerei dell'Aeronautica vanno in pensione".

"In questo paese la Difesa fa molto: raccoglie l'immondizia, pattuglia le strade, trasporta gli organi, lo fa per senso dello Stato, per le capacità logistiche e tecniche che esprime. Tutto quello che abbiamo potuto fare nel passato – conclude il Ministro -, che esprimiamo nel presente, e che continueremo a fare nel futuro anche per situazioni di Protezione civile, tra cui la lotta agli incendi".