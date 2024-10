Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita .. scriveva il sommo poeta Dante Alighieri, nel primo verso della Divina Commedia, ma in questo caso non è difficile scorgere in prossimità della chiesetta campestre a San Gemiliano i segni di chi non ha il minimo rispetto per l'ambiente, imbattendosi nel più comune e spregevole gesto di persone incivili.

E proprio l’assessore comunale ai Servizi Tecnolgici e Ambiente, Matteo Taccori, dedica un post incisivo sui social puntando il dito contro chi ha impunemente abbandonato i resti della macellazione di un animale: “A te che hai aspettato il Santo Natale per seguire le antiche tradizioni e macellare il maiale in casa, auguro buone feste. La comunità sestese ti fa un regalo molto costoso: paga per lo smaltimento dei rifiuti che hai deliberatamente abbandonato accanto al sagrato di San Gemiliano, in un luogo ben visibile in modo che potesse essere ritirato al più presto. A te e a chi come te continua a considerare le campagne di Sestu come muntronaxiu personale auguro di godervi serenamente questa fine d'anno. Nelle vostre case pulite, nei vostri cortili spazzati, scenda la serenità di queste feste e la benevola benedizione di noi sestesi che paghiamo la tari e, poveri stupidi, differenziamo. Un avviso però: un uccellino mi ha detto che stanno arrivando le telecamere...chissà che nel 2019 magari qualcuno, più o meno spontaneamente, non cambi abitudini”.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di Nettezza Urbana per raccogliere e smaltire presso la discarica autorizzata quanto rinvenuto.