C'era un tempo nel quale la vendemmia era un momento di festa e condivisione, un momento nel quale il lavoro di un anno veniva portato a compimento e si gettavano le basi per una nuova annata di vini.

Con questa idea nasce il progetto UvaViva, ideato dall'agenzia di comunicazione Redfish di Olmedo e da WinePix, l'applicazione che racconta il mondo dietro a un vino, in collaborazione con l'associazione Sardinia Taste Lovers e con il supporto di Instagramers Sardegna, media partner ufficiale, e la partecipazione di altre community Instagram della Sardegna – Loves Sardegna, IG World Sardinia e IGFriends Sardegna.

“Un progetto – raccontano gli ideatori – che vuole far rivivere quello spirito di condivisione e comunità che la vendemmia ha sempre avuto nel passato, raccontandola oggi attraverso i nuovi strumenti di comunicazione social. Nella vendemmia si miscelano tradizione, lavoro, territorio e cultura vinicola in un blend unico per ogni cantina. Le emozioni e le sensazioni di un momento nel quale tutto prende forma e si trasforma verranno raccontate con gli occhi, o meglio gli smartphone, degli utenti attraverso le foto condivise su Instagram e sui social media in generale con l'hashtag #uvavivasardegna.”

Cinque appuntamenti in altrettante cantine sarde: si parte il 12 settembre presso le cantine Su Entu a Sanluri per proseguire poi ad Alghero il 18 settembre alle Tenute Delogu. Il sabato successivo, 26 settembre, l'appuntamento per gli igers e i wine lovers è presso la Cantina di Mogoro per arrivare poi al 3 ottobre per una visita alle vigne delle Cantine di Orgosolo. L'ultimo appuntamento è fissato per l'11 ottobre presso le cantine Audarya a Serdiana. A tutti i partecipanti verrà offerta una degustazione in cantina accompagnata da piccoli assaggi di cibi del territorio. Alla foto votata come la più bella verrà offerto in premio una fornitura di vini.

Tutti gli eventi nelle cantine sono gratuiti e la partecipazione è aperta a tutti, ma con un limite di partecipanti per ogni cantina, iscrivendosi sul sito uvaviva.winwpix.it

Il progetto ha come ambizione quello di ritagliarsi uno spazio importante all'interno della promozione delle cantine attraverso i social media, ma non solo, vuole anche crescere e trasformarsi in un contenitore di eventi, appuntamenti e iniziative legate al mondo dell'enogastronomia.