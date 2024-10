Sardegna e Cagliari protagoniste in prima serata ieri sera su Italia 1 che ha mandato in onda una spettacolare puntata televisiva, in prima serata su Italia 1. Con il conduttore Roberto Giacobbo c’era anche Marcello Polastri, giornalista televisivo ed esperto esploratore che anni fa ha ottenuto la straordinaria apertura al pubblico per una due giorni di tutti i siti di Cagliari sotterranea.

Stavolta Polastri ha raccontato in Tv, la bellezza del Deposito Sotterraneo di Monte Urpinu, svelando la meraviglia di macchinari e condotte nelle quali per circa 80 anni, in gran segreto sotto la città, veniva trasportato carburante per gli aerei da guerra. Chilometri di gallerie, e di passaggi segreti che Giacobbo e Polastri hanno mostrato all’Italia intera, con dovizia di particolari, tenendo con il fiato sospeso milioni di telespettatori.

“Ora, spetta alla Regione dar vita al parco sotterraneo di Monte Urpinu - afferma Marcello Polastri che è anche consigliere comunale - perché io, così il consiglio comunale, ci metterà tanta buona volontà per far capire che il tesoro sotterraneo della città, lo si valorizza in sinergia con le istituzioni che ne comprenderanno e trasmetteranno i valori culturali, mostrati anche in TV”.