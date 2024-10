Le auto che circolano sulle strade sarde sono le più vecchie e quelle di minor valore in tutta Italia e questo, di conseguenza, incide anche sui premi Rc auto che si pagano. Secondo i dati dell'Osservatorio condotto da Facile.it i veicoli immatricolati nel nostro Paese hanno in media 9 anni e 6 mesi, mentre quelle immatricolate in Sardegna 10 anni e 9 mesi, ed il 20.37% ha più di 15 anni.

La regione piazza sei province nella top ten italiana di quelle con i veicoli più vecchi e, addirittura, l'Ogliastra con una media superiore ai 12 anni è quella con le auto circolanti più vecchie della nazione. Il Medio Campidano con 11 anni e 3 mesi è terza, Nuoro (11 anni ed 1 mese) quarta, Oristano (11 anni) quinta. Sassari (10 anni e 3 mesi) è diciottesima, Olbia-Tempio (10 anni e 12 giorni) è ventunesima, Carbonia-Iglesias (10 anni e 6 giorni) è venticinquesima e precede Cagliari (10 anni) che è ventiseiesima.