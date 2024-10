Le Asd basket di Tortolì e Lanusei sono entrate a far parte della Dinamo Accademy. La conferenza stampa si è svolta nel teatro tenda Zinnias a Tortolì.

Le due realtà ogliastrine, che da qualche mese hanno unito le forze, sono entrate a far parte dell’Accademy in modo da valorizzare i piccoli atleti ma senza mai perdere l’obiettivo principale: far divertire i bambini.

Sono intervenuti i presidenti delle due società Agostino Murgia (Tortolì) e Roberto Tagliaferri (Lanusei). Hanno rappresentato la Dinamo Viola Frongia (progetti sociali) e Massimo Bisin (selezionatore giovanile) insieme a loro anche il cestista Marco Antonio Re, dell’under 20.