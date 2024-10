Si parlerà di "Aree marine protette: vincoli e benefici" mercoledì 24 aprile alle 18.00 nella sala conferenze del Mut in via Lepanto a Stintino. L'appuntamento è organizzato dal Comune in collaborazione con l'Area marina protetta dell'isola dell'Asinara.

L'incontro sarà un’occasione per affrontare il tema già lanciato dal sindaco della località turistica, Antonio Diana, di un'area marina protetta allargata nel mare di Stintino.

Nei propositi dell’amministrazione comunale c’è l’idea di un'area marina protetta di tipo C, con una riserva parziale che, così come prevede il ministero dell'Ambiente, rappresenti una fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta. Una zona dove potrebbe essere consentita la pesca sportiva contingentata ma non quella subacquea, se non quella di tipo professionale, quindi con limitazioni agli attrezzi utilizzabili e alla velocità di transito. Potrebbero, inoltre, essere previste limitazioni alla qualità di imbarcazioni, in termini di caratteristiche tecniche contro l'inquinamento, che possono transitare nell'area marina protetta.

Tra i temi affrontati, lo stato delle risorse nell’Amp “Isola dell’Asinara” e nell’area vasta, la distribuzione dello sforzo di pesca e, appunto e la proposta di ampliamento dell'Area marina protetta.

All’incontro prenderanno parte il sindaco Antonio Diana, il direttore dell'Area marina protetta “Isola dell’Asinara” Vittorio Gazale e il direttore del parco nazionale dell'Asinara Pier Paolo Congiatu.

I tre relatori non mancheranno di analizzare le modalità di gestione di una nuova possibile area sottoposta a protezione. La visione di lungo periodo, infine, è quella di un'area marina protetta in grado di offrire un'opportunità di sviluppo e di tutela per il patrimonio ambientale del territorio.