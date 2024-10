C’è un progetto artistico “made in Sardinia” che negli ultimi anni ha conquistato migliaia di persone. Si tratta de “Le amiche di Freya”, una serie di dipinti, sculture e opere grafiche nate dalla collaborazione tra la pittrice danese Sara Bachmann e l’architetto Gianni Crobe.

Le amiche di Freya sono dei dipinti, sculture e opere grafiche ispirate alle leggendarie Janas e Galanas, le potenti e misteriose fate e le fiere e gentili dell’isola di Sardegna.

La genesi delle Amiche di Freya è legata alla volontà di Sara di realizzare un disegno dedicato alla propria figlia, raffigurante una piccola principessa. Da qui la volontà di produrre una serie di immagini legate alla mitologia sarda, pronte a tenere compagnia alla piccola Freya.

Le Amiche di Freya si rifanno al significato degli amuleti della tradizione dell’isola, riprendendo la bellezza dei ricchi ornamenti dei costumi sardi. La bellezza di queste opere ha alimentato un rapido passaparola che ha reso Le Amiche di Freya un grande fenomeno artistico.

I ritratti de Le amiche di Freya saranno esposte ad Alghero il 16 e 17 aprile 2016 presso l'azienda agrituristica Sa Mandra, location altrettanto magica e in grado quindi di esaltare, tra i profumi del mirto ed elicriso, l’ essenza di un percorso artistico narrato dagli stessi autori.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 18.30 ad ingresso libero.

Tutti i servizi offerti dall'azienda agrituristica Sa Mandra saranno fruibili nei giorni dell'evento dando così la possibilità a chiunque di trascorrere una giornata ricca di emozioni.

Nei due giorni, a completamento della mostra, verrà allestito un angolo con le miniature, (riproduzioni con le immagini dei dipinti) e al pomeriggio verrà aperto un laboratorio didattico per i bambini in uno spazio appositamente allestito per loro.

In questo spazio, insieme a Sara Bachmann, i bambini potranno esprimere la loro creatività completando alcuni disegni realizzati per l'occasione dalla pittrice danese.