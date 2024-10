Anche per questo autunno l'Amministrazione comunale di Sassari e la Coopas hanno organizzato un nuovo appuntamento per far scoprire e riscoprire gli spazi di Casa Serena come luogo di incontro e socializzazione per tutta la città.

L’evento, in programma sabato 17 novembre, sarà diviso in due momenti. Al mattino (10.00-12.00) spazio alla musica e alle danze, con il coro di Casa Serena (maestra Roberta Usai), quello di Monte Rosello Alto (maestre Paola Dongu e Clara Mela), quello di sant'Agostino (maestra Marina Mua), i Vip Sardegna Onlus, il gruppo folk Thathari, Alessio Porcu, Roberta Usai, Enzo Mugoni, Danilo Tangianu, Giuseppe Fiori e tanti altri.

Al pomeriggio (16.00-18.30) è in programma l'opera teatrale “Girotondo”, scritto e diretto da Adele Loriga. Saliranno sul palco gli ospiti della residenza, Asd Dance2000 di Pozzomaggiore, Eleonora Soggiu, Carlo Cesaraccio, Ksenia Nikitina, la scuola di danza orientale di Baggedda e Marroccu, il coro di Casa Serena, la Dance school Number One di Dolores Montixi e Danilo Cuccureddu e gli ospiti della struttura Eba Giara.