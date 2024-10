Continua la serie degli appuntamenti programmati per “Le 32 Sonate per pianoforte” di Ludwig van Beethoven. Venerdì 1 dicembre alle 18.00, presso l’Aula Magna del Conservatorio di Cagliari, Egidio Loi, studente dell’istituzione musicale del capoluogo sardo, proporrà la Sonata op. 78, dedicata dal genio tedesco alla sua allieva Therese von Brunswick. Loi ha già avuto modo di esibirsi all’estero, specie in Francia e in Germania.

Subito dopo, il pianista Stefano Figliola (docente al “Giovanni Pierluigi da Palestrina) eseguirà la Sonata op. 79, denominata dall’autore “Sonatina”. Le esecuzioni saranno precedute dall’analisi critico- storica curata del Maestro Mario Carraro.