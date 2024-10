Il Corriere della Sera ha pubblicato i risultati di uno studio reso noto dalla rivista Weatherwis , fondata da David M. Ludlum, grande appassionato di meteo che ha fotografato la situazione, mettendo in relazione meteo e felicità, definendo il clima ideale per l’umanità e stilando la mappa dei luoghi al mondo dove si vive molto meglio che in altri.

“Una top ten dei meteo-fortunati, dove a sorpresa – si legge sul Corriere -figura al quarto posto una città italiana: Sassari. Preceduta solo da Vina del Mar (Cile), Las Palmas (Gran Canaria) e Nordovest del Marocco (seguono: Barcellona, Lisbona, San Diego, Adelaide, Città del Capo e l’estremo Sud dell’Australia). Addirittura si legge nel rapporto che la città sarda sperimenta alcune delle previsioni più comode e favorevoli del pianeta”.

“Lo studio – spiega il Corriere della Sera - ha incrociato una serie di dati statistici, spulciato studi internazionali, verificato segnalazioni delle stazioni meteorologiche e le reazioni chimiche di diverse popolazioni alle variazioni climatiche. È nata così «Antrho Weathertopia», la città virtuale e ideale (creata dalla rivista), dove non c’è mai nebbia, niente smog, gli uragani non hanno cittadinanza, il tasso di umidità non supera il 50 per cento e la temperatura non si allontana mai dalla media di 20 gradi. ?Certamente non negano che ognuno di noi ha una visione personalissima e unica del tempo: alcuni preferiscono i lunghi inverni, altri estati afose. Uno studio del magazine Emotion ha trovato una piccola percentuale di persone che si sentiva peggio con più giornate di sole”.

Foto tratta da wikipedia