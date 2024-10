"Rinnovo l'appello affinché al Sardegna, e noi siamo disponibili anche ad aiutare, faccia i test agli imbarchi dei traghetti perché sono molto più efficaci e soprattutto evitano il propagarsi del contagio all'interno delle navi. Contagio che sarebbe poi complicato rintracciare successivamente”. A ribadirlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

“Nonostante le difficoltà che ci sono state abbiamo deciso di attivare questa ulteriore postazione per i test in modalità 'drive-in' al porto di Civitavecchia", ha aggiunto in un videomessaggio inviato per l'apertura della postazione nel porto di Civitavecchia per i viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna.