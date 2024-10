Lunedì scorso, 11 novembre, una lettrice di Barumini ci aveva contatto per parlarci di un oggetto volante non identificato che ha attirato la sua attenzione.

“Proprio un chilometro prima dall’entrata del paese – aveva raccontato - ho visto la sfera bianca che si nota nella foto, fatta in fretta con il mio cellulare. La stessa sfera è poi diventata grande e dopo si è allungata in un modo pazzesco. Dopo di che la luce rossa è sparita e ho visto come un filo bianco nel cielo lunghissimo con una luce in fondo. Andava da una parte all'altra del cielo”.

A questa segnalazione, pubblicata sulla nostra testata giornalistica, ne erano seguite tante altre, ricevute sia attraverso i social che via mail.

“Nel tardo pomeriggio del'11/11 intorno alle 17:45 ho visto una nuvola tondeggiante illuminata proveniente da nord nella zona industriale di Porto Torres. Purtroppo non ho fatto in tempo a dare testimonianza con un video”, ha scritto un altro lettore.

“Anche io ieri l’ho visto alle 17:00, sembrava una nuvola di fumo. Andava veloce e poi si è vista questa linea bianca che seguiva un punto sembrava una stella”, ha raccontato un’altra persona.

Ebbene, c'è una spiegazione a ciò che è stato visto. Sull’avvistamento ha parlato oggi il Responsabile Cisu Sardegna, Centro italiano studi ufologici, Antoniomaria Cuccu:

“Lunedì scorso si è manifestato nel cielo della Sardegna un fenomeno che ha catalizzato l'attenzione di molti sardi. Verso le 17:45 una nuvola misteriosa restava visibile nel cielo dalla quale sembrava uscire una linea luminosa e una ‘stella’, un fenomeno alquanto bizzarro, da parte di chi non avrebbe mai immaginato di vedere con i propri occhi. In tanti, armati di telefonino, hanno scattato foto e fatto video all'insolito spettacolo, da condividere poi sui social con descrizioni più o meno dettagliate. Le segnalazioni sono pervenute perlopiù dal nord Sardegna e dalla parte occidentale della nostra Isola. - Alcune segnalazioni sono state raccolte anche dalla sezione sarda del CISU e constatando che pervenivano da località differenti, distanti tra loro diverse decine di chilometri, si era pensato che poteva trattarsi di un fenomeno astronomico o il rientro in atmosfera di qualche stadio di razzo lanciato in orbita -. Per fugare ogni dubbio era stata allertata la sede nazionale del Centro Italiano Studi Ufologici, dalla quale è prontamente pervenuta la spiegazione: si trattava dell'ultimo stadio del razzo Falcon 9, che era decollato alle 15:56 da Cape Canaveral (Florida), per mettere in orbita 60 satelliti della costellazione Stalink. Questo stadio di razzo, che aveva appena finito il carburante, tornava dopo qualche minuto sull'Oceano Indiano. Questo fenomeno è stato osservato anche da alcune località del nord Italia e dalla Francia.”