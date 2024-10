Sette casi di lavoro in nero irregolare: le Fiamme Gialle di Cagliari unitamente ai colleghi della tenenza di Sanluri, hanno operato in due distinte operazioni: nel primo caso i sopralluoghi sono stati fatti in un autolavaggio del cagliaritano, dove tre dipendenti erano privi di qualsiasi regolarizzazione formale del loro rapporto di impiego.

Nel secondo caso invece, i controlli sono stati focalizzati su un cantiere edile della Marmilla, dove il direttore dell’impresa non aveva regolarizzato quattro lavoratori.

I Finanzieri hanno così emesso una sanzione di 9mila euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato, con le dovute comunicazioni all’ispettorato del Lavoro.