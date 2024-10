Una maxi sanzione da 26mila euro e contestazioni sulla conservazione di alimenti e bevande. E' il bilancio dell'operazione che i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cagliari, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno effettuato nella discoteca Cocò, a Cagliari.

L'ispezione, effettuata sabato notte, era finalizzata a verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e il rispetto delle disposizioni normative in materia di somministrazione di bevande e alimenti. I militari hanno infatti riscontrato diverse irregolarità in merito ai rapporti di lavoro ''in nero'', per i quali la società di gestione ha ricevuto la maxi sanzione di 26mila euro e la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Sono emerse inoltre alcune violazioni, seppur lievi, nell'ambito dell'idoneità delle condizioni igieniche per la conservazione di bevande ed alimenti. Il blitz ha consentito ai militari di porre in essere una più generica azione di controllo per la prevenzione dei reati in una specifica tipologia di locale frequentata da centinaia di giovani.