Sono entrati in un negozio di casalinghi gestito da un cittadino di nazionalità cinese per un normale controllo, ma i finanzieri della Compagnia di Alghero hanno scoperto che un dipendente lavorava in nero e che lo stesso aveva fornito loro un documento d’identità falso.

I militari hanno, infatti, constatato che la foto presente nella carta di identità era differente dalla persona che avevano di fronte.

Insospettiti, i finanzieri hanno chiesto all’uomo anche l’esibizione del permesso di soggiorno e del passaporto.?Nonostante i tentativi del titolare dell’attività e del dipendente di convincere i militari sulla veridicità dei documenti mostrati, i militari hanno approfondito i controlli. con l’utilizzo delle banche dati a disposizione del Corpo.

Il cittadino extracomunitario, accortosi di esser stato scoperto, ha tentato di fuggire e dileguarsi per le vie della città. Il suo tentativo è però stato vano: una volta bloccato dai finanzieri è stato condotto negli uffici del Reparto per verificare la vera identità.?

Terminati tutti gli accertamenti del caso, i militari del Corpo hanno denunciato l’uomo per resistenza a Pubblico Ufficiale, false dichiarazioni sulla propria identità ed ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato.

Il titolare dell’attività commerciale, oltre ad essere denunciato per false dichiarazioni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’impiego di lavoratori clandestini nonché sanzionato per l’impiego di personale in “nero”.?Nei confronti del clandestino sono state avviate tutte le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale.