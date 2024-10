Quest’oggi a Bari Sardo i carabinieri hanno denunciato un imprenditore edile di 43enne, F.T., per aver affidato compiti ai lavoratori senza tenere conto delle loro condizioni di salute, per mancata informazione e formazione ai lavoratori e per omessa redazione del Piano operativo di sicurezza del cantiere.

Inoltre, i militari della stazione di Bari Sardo e dell’ispettorato del lavoro di Nuoro hanno riscontrato la presenza di un lavoratore “in nero” sue due.

A conclusione di attività ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari della stazione di Bari Sardo e dell’ispettorato del lavoro di Nuoro hanno inoltre elevato 3mila euro di sanzioni, 6.032 di ammende e 500 euro di recuperi previdenziali ed assistenziali.