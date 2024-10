L'Università di Cagliari ha organizzato l' Unicareer Day , in programma mercoledì 29 maggio alle 9 alla Fiera di Cagliari , con l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro .

Sono 87 le aziende nazionali e internazionali che parteciperanno all'evento, con i loro referenti che incontreranno i possibili candidati.

Previsto anche workshop e seminari di approfondimento.

" Unicareer Day - spiegano dall'Università - è un'occasione importante per tutti coloro che hanno concluso il percorso universitario e sono pronti per inserirsi nel mondo del lavoro ". L'edizione 2024 ha una dimensione internazionale, grazie alla collaborazione con le università partner dell'Alleanza Educ e alla presenza di referenti e dottorandi e dottorande provenienti da questi atenei.

In Fiera ci saranno anche l'Aspal con quattro stand per i colloqui e un utilizzatore come postazione informativa, una postazione per i servizi UniCa che a vario titolo promuovono l'occupabilità dei giovani. Al career day è anche abbinata la competizione della sfida: studenti e studentisse e laureati e laureati sono invitati a elaborare progetti originali e innovativi su tematiche proposte dalle imprese. La premiazione avverrà alle 17 e saranno presenti il ​​rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, l'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, e il prorettore per il territorio e l'innovazione, Fabrizio Pilo.