E' stata pubblicata questa mattina sul sito www.regione.sardegna.it la procedura integrativa per l’Alta Formazione 2012, nell’ambito del programma Master and Back, relativamente alla frequenza a master universitari d’eccellenza in Italia e all’estero. La dotazione prevista è di 1 milione 750 mila euro e consentirà di finanziarie altre 50 borse di studio, includendo così tutti coloro che hanno presentato richiesta nelle precedenti due scadenze e non hanno ottenuto i fondi. Beneficeranno del sostegno i giovani che hanno iniziato il percorso del Master da gennaio 2012 e sino al 30 novembre 2013. Le domande potranno essere presentate da martedì 6 agosto, a partire dalle 10, orario di apertura della procedura di invio telematico, sino a venerdì 30 settembre alle 13, sempre per la candidatura online e la consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Agenzia regionale per il lavoro in via Is Mirrionis 195 a Cagliari. Per la spedizione postale, invece, il termine valido è l’intera giornata di lunedi 30 settembre.