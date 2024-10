“Prendiamo atto di quanto contenuto nel rapporto INPS 2016 e rileviamo che gli ultimi dati sull’occupazione 2017 in Sardegna, forniti dall’Osservatorio sul precariato, fanno registrare una tendenza positiva in quasi tutti i settori. Sono il segnale che una timida ripresa c’è e che va sostenuta intensificando le iniziative già in atto, in particolare quelle legate alle politiche attive per il lavoro messe in campo dalla Giunta regionale negli ultimi tre anni”.

Lo ha detto l’assessora del Lavoro, Virginia Mura, intervenendo a Cagliari all’assemblea dell’INPS per la presentazione del rapporto annuale 2016. Dopo aver ricordato l’importanza del ruolo dell’INPS in Sardegna e la fattiva collaborazione tra le strutture regionali dell’Istituto e la Regione, l’assessora Mura si è soffermata sui dati che riguardano l’andamento del mercato del lavoro e pensionistico nell’Isola.

“Il quadro macroeconomico ci consente di guardare al futuro con moderata fiducia. I dati amministrativi che arrivano dall’Osservatorio sul precariato indicano un calo sensibile della disoccupazione femminile e un aumento importante dei contratti di apprendistato, grazie anche alle numerose azioni portate avanti dal nostro assessorato. Il vero problema, nonostante la situazione sia migliorata rispetto agli anni scorsi, resta il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, una spesa che grava enormemente sul nostro welfare. Come Regione e come assessorato ci siamo fatti carico, per la parte che ci compete, delle diverse categorie di disoccupati a cui abbiamo cercato di dare risposte mirate. Siamo intervenuti, e lo stiamo ancora facendo, con un ampio programma di politiche attive del lavoro e da oltre un anno ci siamo dotati della riforma del Sistema lavoro che ha riportato le funzioni in capo alla Regione, rendendole operative attraverso l’ASPAL e i Centri per l’impiego. Abbiamo investito sulla formazione del personale e oggi siamo in grado di dare risposte omogenee alle richieste che arrivano da tutto il territorio regionale”.