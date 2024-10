Due imprese, una di Siniscola e l'altra di San Teodoro, sono state sanzionate dai carabinieri dell'ispettorato del Lavoro di Nuoro, insieme al personale della direzione provinciale del lavoro e ai militari della compagnia di Siniscola, per un ammontare di 3 mila euro.

L'impresa edile di Siniscola è stata anche denunciata all'autorità giudiziaria per "omessa verifica dell'idoneità tecnica professionale dell'impresa affidataria", in quanto al suo interno erano presenti sei posizioni lavorative non in regola.

A San Teodoro il titolare di un'altra ditta è stato multato perché impegnava un giardiniere in nero: il responsabile non aveva mai comunicato all'atto dell'assunzione dell'operaio la copia del contratto individuale di lavoro.