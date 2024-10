Proseguono le attività del progetto Imprendiamoci voluto dall’Agenzia regionale per il lavoro volto a sostenere la cultura imprenditoriale.

L’attività nel 2014 si è aperta con l’introduzione della nuova sezione “Imprendiamoci Bimbi”, che vede coinvolte le classi seconde e terze di alcune scuole elementari di Cagliari con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sul tema del lavoro e del risparmio. Per il momento sono state interessate le scuole “Randaccio-Tuveri-Don Milani” di via Is Guadazzonis, l’Istituto Comprensivo Pirri, di via Santa Maria Chiara, e la scuola “Satta-Spano-De Amicis” di via Angioy. Il progetto prevede visite guidate, tra cui una presso il complesso produttivo della Casa del Grano a Elmas, un’altra nello stabilimento di Argiolas Formaggi a Dolianova, per consentire ai bambini di assistere a tutte le fasi produttive, dalle lavorazioni delle materie prime, per arrivare sino al prodotto finito.

Il progetto, che si concluderà con una mostra finale di disegni realizzati dagli alunni, prevede una seconda edizione per il prossimo anno scolastico 2014/2015.