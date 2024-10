In Sardegna

Al via le prime 450 chiamate per i lavoratori dell'edilizia che hanno partecipato al Bando “Sussidi una tantum”, aperto fino all'11 marzo. Ad oggi sono state presentate agli uffici dell'assessorato del lavoro 3.070 domande, di cui 1369 istruite e 450 già approvate. I beneficiari del sostegno saranno impegnati in servizi di pubblica utilità, secondo i programmi predisposti dai comuni per svolgere lavori di manutenzione nelle scuole, negli edifici pubblici e nelle aree verdi.