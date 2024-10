Al via il bando per la creazione del catalogo delle agenzie formative per la gestione dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (OSS) di 1000 ore, in regime di autofinanziamento. Lo rende noto l’assessore regionale del lavoro, Mariano Contu.

“L’avviso - precisa l’esponente dell’esecutivo - recepisce la delibera approvata, ieri, dalla Giunta che prevede l’abolizione del costo minimo di frequenza, vincolando l’importo massimo a 6 euro l’ora per allievo, in modo da tutelare le persone più svantaggiate”.

Le offerte formative presentate dalle agenzie saranno inserite nel catalogo secondo un criterio che premia i prezzi più vantaggiosi per gli utenti e l’attivazione del maggior numero di servizi aggiuntivi. Ogni agenzia potrà realizzare un massimo di otto corsi,e comunque non più di due per ogni provincia. Complessivamente il bando offre 1000 qualifiche nell’intero territorio regionale, secondo una ripartizione territoriale già stabilità nella precedente delibera di Giunta.