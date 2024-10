Sono iniziati oggi gli interventi di ripristino del giunto di dilatazione sulla strada statale 131 Dcn, nel territorio comunale di Oniferi.

Lo comunica l'Anas, dopo la rottura che si è verificata ieri su un ponte al km 37,350: per motivi di sicurezza è stato necessario chiudere al transito la carreggiata in direzione Abbasanta nel tratto compreso tra i km 42 e 26.

Una situazione che ha creato pesanti disagi alla circolazione, con il traffico che viene deviato sulla statale 129. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine della prossima settimana.

Fino ad allora il traffico diretto ad Abbasanta continuerà a essere deviato sulla statale 129 sino al bivio di Bolotana al km 77,250, per proseguire in direzione della statale 131 Dcn al km 26 (Ottana). Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità.