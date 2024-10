Oggi nonostante la pioggia copiosa, il sopralluogo della Commissione Mobilità per i lavori di riqualificazione urbana del Lungomare Poetto, importo 1 milione e 500mila euro: “Le scelte architettoniche e l'uso di materiali particolari si integrano pienamente nel quadro ambientale – spiega il consigliere comunale di via Roma, Fabrizio Marcello - tra questi il calcestruzzo architettonico, la resina e il conglomerato bituminoso, tutti nelle colorazioni delle terre, gli elementi drenanti in autobloccanti inerbati, per le aiuole e i masselli e i cordoli in cls colorato per i marciapiedi. È previsto – aggiunge il referente del Pd in consiglio - il riordino viabilità di una parte del litorale cagliaritano da Piazza Arcipelaghi a Via dell'Ippodromo, attraverso l'istituzione di tratti pedonali e ztl".

LE NOVITA'. "In particolare - prosegue l'esponente del municipio di via Roma - il Lungomare sarà destinato esclusivamente ai pedoni, alla pista runner e alle piste ciclabili, nonché al passaggio carrabile dei soli mezzi di soccorso, dei residenti e dei concessionari delle attività commerciali-turistiche. In seguito all'esecuzione dei lavori si è reso necessario riorganizzare e riqualificare anche gli spazi destinati ai parcheggi per un miglior utilizzo da parte dei fruitori delle spiagge e da parte dei residenti. È stato necessario risistemare e riqualificare le varie aree di parcheggi presenti, prevedendo anche gli agevoli accessi. L' illuminazione è ubicata all'interno degli stalli di sosta. Gli interventi sono i seguenti, l’area 1 di parcheggio ad angolo tra Via Montecristo e via Lungomare Poetto con l'integrazione dei percorsi pedonali, l’area 2 di parcheggio ad angolo tra via Lungomare Poetto e via Ischia con l'integrazione dei percorsi pedonali, l’area 3 di parcheggio ubicata ad angolo tra via Lungomare Poetto e via Vulcano con l'integrazione dei percorsi pedonali, l’area 4 di parcheggio in via Vulcano con l'integrazione dei percorsi pedonali, infine – conclude Fabrizio Marcello – l’area 5 di parcheggio ubicato ad angolo tra via Cavalleggeri e via Ausonia”.