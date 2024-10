Strade maltenute (o cadenti) e in stato di perenne cantiere: ecco la rischiosa realtà con la quale ogni giorno gli automobilisti in Sardegna devono confrontarsi.

E spesso, complice la distrazione o l'imprudenza, l'incidente è dietro l'angolo… o la curva. Particolarmente problematica è la situazione sulla statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, in molti tratti interessata da lavori, restringimenti e deviazioni. Questa mattina -poco prima del 9- all'altezza della galleria Prato Sardo, prima dell'ingresso di Nuoro, direzione Abbasanta, un veicolo in panne ha richiesto l'intervento di una pattuglia di carabinieri per gestire, in sicurezza, una circolazione in regime di senso unico alternato.

Nel rallentamento che ne è conseguito, un automobilista che non teneva la corretta distanza di sicurezza ha tamponato la vettura che lo precedeva, aggravando ulteriormente il rallentamento ed il pericolo: diversi altri automobilisti, di loro improvvisa iniziativa, per proseguire la loro marcia invadevano la corsia di sorpasso, rischiando un frontale con le auto -deviate- provenienti dall’opposta direzione, e costringendo la già indaffarata pattuglia a richiedere l'intervento di altro personale per supporto nella gestione e nel deflusso del traffico.