“L’imminente inizio dei Saldi è previsto per il prossimo 7 luglio, così come si avvicinano le varie aperture straordinarie notturne come le aperture per la manifestazione “Notti Colorate”, dove sarà registrata una grande affluenza di persone. Per l’ennesima volta l’amministrazione comunale non ha messo in atto accorgimenti, più volte evidenziati dai commercianti della zona, per eliminare le diverse criticità che hanno di fatto inciso sul calo di fatturato di molte aziende commerciali delle Vie limitrofe al cantiere”.

Lo chiede in un’interrogazione scritta rivolta a Massimo Zedda, il consigliere Alessandro Sorgia (Gruppo Misto), che descrive quanto sta aaccadendo nella zona del Bastione: “Da qualche tempo sono iniziati i lavori nella Piazza Costituzione, i commercianti del centro città sono favorevoli all’esecuzione dei lavori per il rinnovo dei sotto servizi e per l’abbellimento delle strade anche con la posa di basolato in granito, le aziende vincitrici degli appalti possono in totale autonomia organizzare i lavori all’interno del cantiere, ma – dice Sorgia - gli stessi commercianti hanno chiesto a più riprese che i cantieri aumentassero la loro giornata lavorativa almeno fino alle ore 22, lavorando anche nei giorni di sabato e di domenica, per abbattere di gran lunga i 210 giorni individuati come necessari alla realizzazione dell’opera. Pur rendendosi conto di un maggior onere sui costi dell’appalto, non capiscono come mai questi costi debbano essere risparmiati dall’amministrazione e messi per l’ennesima volta in carico sempre sulle spalle delle aziende del territorio. Visto il particolare periodo turistico – aggiunge il consigliere - era stato chiesto che il cantiere fosse diviso in due tempi e che il secondo non potesse essere avviato se non dopo la conclusione del primo, una soluzione prospettata avrebbe evitato di non impegnare contemporaneamente tutta l’area, rendendo quanto prima possibile fruibile la totale fruizione del Bastione di San Remy e i camminamenti pedonali che conducono all’unico grande parcheggio della zona (APCOA). Per questo – prosegue l’esponente di via Roma, Alessandro Sorgia – ho chiesto di predisporre adeguati spazi per il carico e scarico delle merci, visto che dalla Piazza Costituzione parte la distribuzione con carrello delle merci, verso la stessa piazza, la Piazza Ravot, la Via Garibaldi, la Via Manno, la Via Mazzini, la Via Torino, la Via Regina Elena e la Via Regina Margherita, la posa in opera un semaforo con priorità del verde per le autovetture, e a chiamata per i pedoni con una temporizzazione molto veloce, al fine di snellire il traffico che si forma alla fine di Via Regina Margherita / rotonda di Piazza Costituzione, la posa in opera in piazza Costituzione dei totem multi lingue che evidenzino con una esaustiva mappa, le principali vie del commercio, che vengano predisposti stalli per motocicli e biciclette anche con la possibilità di ricarica per le batterie, che venga finalmente realizzato il più volte promesso arredo verde e quello urbano nelle Vie Manno e Garibaldi e la creazione di una zona di carico e scarico merci, vista la prossima dismissione dei cassonetti nelle Vie del centro, ad esempio al posto di questi ultimi in Via Iglesias angolo Via Eleonora D’arborea”.