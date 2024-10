Sotto i riflettori i lavori in via Roma, a Cagliari. I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio effettueranno degli accertamenti per verificare se la rimozione dei basoli sia stata eseguita correttamente e quindi se è stato rispettato il capitolato d'appalto.

Gli specialisti dell'Arma non hanno ancora ricevuto una delega ufficiale, ma si muoveranno a seguito di un esposto presentato alla Procura di Cagliari e alla Soprintendenza ai beni culturali. A firmarlo è stato un cittadino: il timore è che l'antica pavimentazione sia stata danneggiata con l'intervento dell'impresa.

La conferma si troverebbe nella discarica improvvisata di basoli ai margini di via San Paolo, dove le pietre ottocentesche che formavano il frontemare sul lato portici di via Roma sono state depositate. Secondo il capitolato concordato dalla Soprintendenza, i basoli dovevano essere rimossi con cura, catalogati e poi sistemati nuovamente sulla sede stradale.