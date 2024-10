Inizieranno domani e dovrebbero concludere sabato 7 marzo i lavori di manutenzione i lavori di manutenzione straordinaria nella zona della rotatoria tra viale Papa Giovanni Paolo II e via Padre Zirano.

L’intervento prevede il rifacimento dei manti bituminosi in tutta la rotatoria, via Padre Zirano, tra la strada vicinale San Lorenzo e la rotatoria di via Amendola e via Giovanni Paolo II, compresi i raccordi con le strade di ingresso e uscita dell'intersezione, della segnaletica orizzontale e verticale, del livellamento dei pozzetti e delle caditoie esistenti.

A questo proposito, il Comune di Sassari ha comunicato le modifiche alla: “da mercoledì sarà chiusa al traffico via Padre Zirano, in entrambi i sensi di marcia; sarà inoltre istituito il divieto di fermata, per tutti i veicoli eccetto quelli del servizio di trasporto pubblico locale Arst, in corso Vico, tra piazza sant'Antonio e piazza Della Stazione (con l’eccezione dello stallo per la fermata Atp)”.

Inoltre l'Arst posizionerà una biglietteria provvisoria vicino alle fermate di corso Vico e, eventualmente, di quelle di via Turati.