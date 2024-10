211mila 66, 066 euro è la cifra stanziata dalla regione al Comune di Ploaghe per il completamento dei lavori della Piazza del Convento.

Lo scorso anno l’area circostante la Piazza del seicentesco complesso monumentale è stata oggetto di un imponente intervento di riqualificazione che ha visto l’abbassamento del piano stradale fino al raggiungimento dell’antica quota che ha consentito l’apertura degli archi degli antichi accessi del convento di Sant’Antonio da Padova.

La richiesta messa in campo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Sotgiu prevede la realizzazione di una parte della rete di acque bianche che porti le acque piovane dalla piazza stessa fino alla rete comunale esistente nonché la sistemazione dell’area adiacente alla piazza in direzione del mattatoio comunale in cui si prevede la rimozione di alcune aiuole posizionate negli anni novanta sul suolo stradale per consentire nuovi parcheggi e a una viabilità più agevole. Sul marciapiede esistente verranno collocati nuovi alberi mentre quelli esistenti verranno trapiantati come già accaduto per gli altri alberi presenti nella piazza.

Non finisce qui: sono stati infatti quasi conclusi i lavori del restauro stesso dell’ex convento che si affaccia sulla piazza con la sistemazione delle pareti, la creazione della rete di raccolta delle acque meteoriche interne che causavano i grandi fenomeni di umidità nelle murature, l’allestimento dei locali per ospitare la pinacoteca e la sistemazione dei cortili oltre alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti sostituiti con quelli a led. L’edificio potrà così ospitare il museo virtuale-multimediale-tradizionale sul Canonico Spano finanziato lo scorso anno dalla Regione Sardegna.